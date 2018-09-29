بالفيديو| «هازارد» يحرز أول أهداف تشيلسي في مرمى ليفربول

أحدث الأخبار
هازارد
تقدم فريق تشيلسي على نظيره ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة السابعة من «البريميرليج».
سجل إيدين هازارد هدف «البلوز» الأول في الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء «الريدز».
Chelsea vs Liverpool Eden Hazard (GOAL) 25' pic.twitter.com/6NC9YGRIYa— D9INE NEXUS (@D9INE_NEXUS3) September 29, 2018
ريال مدريد
-
:
-
08:45 PMالدوري الأسباني
أتليتكو مدريد
وست هام يونايتد
1
:
3
01:30 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
قاسم باشا
2
:
4
03:00 PMالدوري التركي
طرابزون سبور
أرسنال
2
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
واتفورد
مانشستر سيتي
2
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
برايتون
هيديرسفيلد تاون
0
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي
توتنهام
برشلونة
1
:
1
04:15 PMالدوري الأسباني
أتليتكو بيلباو
يوفنتوس
1
:
1
06:00 PMالدوري الإيطالي
نابولي
تشيلسي
1
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي
ليفربول
تعليقات الفيسبوك