بالفيديو| «هازارد» يحرز أول أهداف تشيلسي في مرمى ليفربول

تقدم فريق تشيلسي على نظيره ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة السابعة من «البريميرليج».

سجل إيدين هازارد هدف «البلوز» الأول في الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء «الريدز».