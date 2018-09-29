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بالفيديو| «هازارد» يحرز أول أهداف تشيلسي في مرمى ليفربول

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «هازارد» يحرز أول أهداف تشيلسي في مرمى ليفربول

هازارد

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تقدم فريق تشيلسي على نظيره ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة السابعة من «البريميرليج».

سجل إيدين هازارد هدف «البلوز» الأول في الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء «الريدز».

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