75 دقيقة| ليفربول يسيطر وتشيلسي يتراجع

مرت 75 دقيقة حتى الأن من زمن المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي ليفربول، وتشيلسي، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاتزال تشير نتيجة المباراة إلى تقدم البلوز بهدف نظيف.

سيطر فريق ليفربول على المباراة تمامًا بعد مرور ما يقرب من 70 دقيقة، وسط تراجع حاد في أداء لاعبي تشيلسي.

وفي الدقيقة 65 أجرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أول تغييراته بخروج صلاح، ونزول شيردان شاكيري.

وشهدت الدقيقة 67 أخطر فرص المباراة، بعدما سدد فيرمينو رأسية صاروخية من داخل منطقة جزاء الخصم، لكن دفاع البلوز نجح في تشتيتها بأخر اللحظات.