كلوب يحتفل بهدف ستوريدج في تشيلسي باحتضان صلاح

أحدث الأخبار
صلاح وكلوب
احتفل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مع محمد صلاح عقب إحراز دانييل ستوريدج هدف التعادل للريدز في الدقيقة 88.
وركض كلوب بسرعة فائقة ليحتضن محمد صلاح فور تسجيل ستورديج لهدف التعادل.
وظهر على محمد صلاح علامات الحزن عقب استبداله أمام تشيلسي في الدقيقة 65 وحل بدلا منه سيردان شاكيري.
ريال مدريد
-
:
-
08:45 PMالدوري الأسباني
أتليتكو مدريد
وست هام يونايتد
3
:
1
01:30 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
قاسم باشا
2
:
4
03:00 PMالدوري التركي
طرابزون سبور
أرسنال
2
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
واتفورد
مانشستر سيتي
2
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
برايتون
هيديرسفيلد تاون
0
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي
توتنهام
برشلونة
1
:
1
04:15 PMالدوري الأسباني
أتليتكو بيلباو
يوفنتوس
3
:
1
06:00 PMالدوري الإيطالي
نابولي
تشيلسي
1
:
1
06:30 PMالدوري الإنجليزي
ليفربول
تعليقات الفيسبوك