الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الهلال السعودي إلى ثمن نهائي البطولة العربية بعد انتصاره على الشباب العماني

هجوم عنيف من أبوتريكة على «كلوب» بسبب صلاح

انهيار «مدرج إشبيلية» بعد هدف «بانيجا» خلال مباراة «إيبار»

بث مباشر| شاهد المواجهة المرتقبة بين فريقي «ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

كلوب يحتفل بهدف ستوريدج في تشيلسي باحتضان صلاح

منذ 24 دقيقة
كتب: أحمد موسى
كلوب يحتفل بهدف ستوريدج في تشيلسي باحتضان صلاح

صلاح وكلوب

أخبار متعلقة

احتفل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مع محمد صلاح عقب إحراز دانييل ستوريدج هدف التعادل للريدز في الدقيقة 88.

وركض كلوب بسرعة فائقة ليحتضن محمد صلاح فور تسجيل ستورديج لهدف التعادل.

وظهر على محمد صلاح علامات الحزن عقب استبداله أمام تشيلسي في الدقيقة 65 وحل بدلا منه سيردان شاكيري.

 

أخبار قد تعجبك

«كاف» يعاقب الأهلى بسبب جماهيره.. والنادى «يثور»

استطلاع رأى

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 3

    :

    1

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 2

    :

    4

    03:00 PM

    الدوري التركي
  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • أرسنال

    أرسنال

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • واتفورد

    واتفورد

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • برايتون

    برايتون

  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • برشلونة

    برشلونة

  • 1

    :

    1

    04:15 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو بيلباو

    أتليتكو بيلباو

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 3

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • نابولي

    نابولي

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 1

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليفربول

    ليفربول

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مرتضى منصور وكواليس عقاب الـ«كاف» لرئيس الزمالك

عاجل| «مرتضى» يحرض عمال الزمالك لمظاهرة أمام الاتحاد الأفريقى

عاجل| «كاف» يدرس تغليظ العقوبة على «مرتضى» بالإيقاف عامين
تفتيش دولى على مخالفات الزمالك