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بالفيديو| تعادل قاتل لـ «ليفربول» أمام تشيلسي بمشاركة «صلاح»

منذ 25 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| تعادل قاتل لـ «ليفربول» أمام تشيلسي بمشاركة «صلاح»

ليفربول وتشيلسي

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تعادل فريقي ليفربول، وتشيلسي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، مساء اليوم، بالجولة السابعة من «البريميرليج».

أحرز هازارد هدف تقدم تشيلسي في الدقيقة 25، وتعادل دانييل ستوريدج في الدقيقة 89.

وشارك الدولي المصري في المباراة منذ بداية المباراة، وقدم مستوى جيد، خاصة في الشوط الأول إلى حين خروجه مستبدلًا في الدقيقة 65.

بهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة في الوصافة، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 17 نقطة في المركز الثالث.

   

   

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