عناق «كلوب» ينقذ «صلاح» من أزمة جديدة

لفت تصرف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عقب قراره باستبدال لاعبه الدولي محمد صلاح، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، المباراة التي جمعت الريدز بنظيره تشيلسي، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتحرك يورجن كلوب، تجاه صلاح الذي كان يجلس على دكة البدلاء عقب استبداله في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، لمعانقته احتفالاً بتسجيل زميله في الفريق دانيل ستوريدج هدف التعادل، أمام تشيلسي قبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة.

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن المدرب الألماني توجه نحو صلاح لاحتضانه ومنعه من اتخاذ أي رد فعل قد يسئ البعض فهمه، كما حدث وتلقى اتهامات بغضبه من تسجيل روبرتو فيرمينيو هدف في شباك باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وكان كلوب قرر استبدال صلاح بزميله السويسري شيردان شاكيري في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ما جعل علامات الحزن والغضب تظهر على وجه الفرعون المصري.

وتعادل «ليفربول» أمام «تشيلسي»، في مباراة أمس بهدف لكل فريق، ورفع «الريدز» رصيده للنقطة 19 ليتقاسم الصدارة مع «مانشستر سيتي»، الذي يأتي أولًا بفارق الأهداف، فيما رفع البلوز رصيدهم للنقطة 17 في المركز الثالث.