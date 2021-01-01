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سر تواجد «صلاح» و«رمضان صبحي» بفندق إقامة «مورينيو».. ننشر الكواليس

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
سر تواجد «صلاح» و«رمضان صبحي» بفندق إقامة «مورينيو».. ننشر الكواليس

صلاح ورمضان صبحي

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كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية سر تواجد الثنائي الدولي المصري محمد صلاح نجم، وأيقونة فريق ليفربول، صحبة مواطنه رمضان صبحي لاعب فريق هيديرسفيلد تاون، في فندق إقامة البرتغالي «جوزيه مورينيو» المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد. 

وأشارت صحيفة «ميرور» إلى أن صلاح قد تواجد داخل الفندق من أجل زيارة سريعة لبعض أصدقائه، الذين تواجدوا داخل الفندق، وعلى رأسهم رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد، فيما أكدت ذات الصحيفة على أن تلك الزيارة ليست لها أي صلة من قريب أو بعيد بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

والتقطت صور للجناح المصري في فندق «لاوري» بمدينة مانشستر الذي يقيم فيه مورينيو منذ توليه تدريب مانشستر يونايتد، وهو ما أثار فضول جماهير الفريق الإنجليزي.

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