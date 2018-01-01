حوار| إنفانتينو يتحدث عن هدفه في القارة السمراء.. ورأيه في تنظيم مونديال روسيا

نقلا عن العدد الورقي

طموحاته كبيرة مع الساحرة المستديرة، يدير البيت الكبير لكرة القدم فى جلوسه الأول على كرسى رئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم، جيانى إنفانتينو رئيس «فيفا» زار مصر، وبقى فى شرم الشيخ، ضيفاً عليها، وعلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، حيث أعمال الجمعية العمومية لـ«كاف»، وخلال الزيارة استغلت «الوطن» فرصة وجوده، ودار حوار معه حول انطباعاته عن الزيارة، ومستوى كرة القدم فى القارة السمراء، وموقفه من الترشح لولاية جديدة فى «فيفا».

وفى الحوار أيضاً تحدث رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم عن محمد صلاح لاعب الفراعنة وفريق ليفربول، مراهناً على عودة الفرعون لمستواه، ومنافسته مرة أخرى على جائزة أفضل لاعب فى العالم العام المقبل، موجهاً كلمات خاصة لـ«مومو»، وأشياء أخرى داخل الحوار الخاص.

هل ستخوض انتخابات رئاسة فيفا المقبلة؟

- نعم سأترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الدولى فى الانتخابات المقبلة.

ما رد فعلك عقب التأييد المطلق وغير المشروط من دول قارة أفريقيا؟

- أشعر بسعادة كبيرة بعد إعلان القارة الأفريقية بأكملها مساندتى فى الانتخابات، وأتوجه بالشكر لكل مسئولى القارة السمراء على هذا الدعم غير المشروط وأتمنى مساعدة تلك القارة فى المستقبل، ، وأشكر كذلك بلد الفراعنة على حسن الاستضافة خلال وجودى بينهم فى شرم الشيخ.

ماذا فى ذهنك لتقديمه للقارة السمراء؟

- هدفنا فى الاتحاد الدولى واضح، وهو زيادة معدلات الاستثمار، ورفع مستوى كرة القدم فى كافة البلدان خاصة البعيدين عن المنافسة على الألقاب الدولية الكبرى، وسيكون لقارة أفريقيا نصيب كبير فى الاستثمارات الخاصة بكرة القدم بالإضافة إلى الدراسات الفنية لرفع مستوى اللعبة فى تلك القارة الكبيرة.

أشعر فى كلماتك بالحماس الدائم.. ما السر؟

- أحد أهم أسباب مجيئى إلى مصر مملوءاً بالطاقة الإيجابية والحماس، رغبة منى فى إعلاء دور الكرة الأفريقية، وتطوير مستوى اللعبة فى هذه القارة العريقة على كافة المستويات.

هل تتوقع أن يكون من ثمرة التطوير المنتظر منافسة منتخب أفريقى على لقب كأس العالم؟

- ربما يرى البعض أن الأمر صعب تحقيقه، لكن ما قدمته كرواتيا فى مونديال 2018 الذى استضافته روسيا، يشكل عاملاً محفزاً لمنتخبات قارة أفريقيا التى تمثل مستقبل كرة القدم لما تظهره من شغف داخل الملاعب، وهو ما يجعل الاتحاد الدولى يسعى لإحداث تأثير إيجابى بالكرة الأفريقية، ومن الوارد جداً أن نرى منتخباً أفريقياً، يكرر الإنجاز الكرواتى ويتأهل إلى نهائى كأس العالم خلال البطولات المقبلة.

ما رسالتك لدول القارة الأفريقية؟

- أود أن أشكر كل دول القارة السمراء، وأخص بالذكر مملكة المغرب، وللعلم فإن أول زيارة خارج أوروبا عقب نهاية كأس العالم كانت هناك، حيث قابلت فوزى لقجع وملك المغرب ونسعى للعمل معاً من أجل تحقيق نجاحات أكبر الفترة المقبلة.

لكن المغرب خسرت تنظيم كأس العالم 2026؟

- المغرب تملك بنية تحتية رائعة، لكن فاز الملف «الأمريكى الكندى المكسيكى» المشترك، وبالرغم من ذلك تساندنى المغرب كإحدى الدول الأفريقية خلال الانتخابات المقبلة، وهو ما يدل على احترافية مسئولى اللعبة بها بمعنى الكلمة.

بمناسبة الحديث عن كأس العالم.. ما تقييمك لنسخة روسيا 2018؟

- حققت النسخة الأخيرة من كأس العالم نجاحاً منقطع النظير، وأعتبرها البطولة الأنجح فى تاريخ «فيفا» وتسبب نجاحها فى زيادة معدلات الاستثمار داخل الاتحاد الدولى، لكن هذا النجاح يعد تحدياً كبيراً فى المستقبل، فلا يجب أن تقل البطولات الدولية المقبلة عما وصلنا إليه فى تلك النسخة المونديالية.

لكن هناك بعض التحفظات على تطبيق تقنية الفيديو فى تلك النسخة المونديالية.. ما تعليقك؟

- بالطبع هناك بعض التحفظات على تطبيق تقنية الفيديو، لكننى أعتبرها حققت المطلوب منها فى التجربة المونديالية الأولى، وساعدت تلك التقنية الحكام فى اتخاذ بعض القرارات المصيرية، وسعيد للغاية بتطبيق تلك التقنية فى بعض دول أفريقيا.