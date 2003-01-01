«صلاح» يطارد الأزمات والنحس فى قمة ليفربول ونابولى بدورى الأبطال الليلة

نقلا عن العدد الورقي

«مومو» يسعى للرد على «كلوب».. «شاكيرى» يتربص بالفرعون وينتظر فرصة جلوسه على الدكة.. و«أنشيلوتى» يسعى للثأر وتعويض موقعة إسطنبول

يعود ليفربول فى التاسعة مساء اليوم إلى استئناف مشواره الأوروبى من خلال ملاقاة فريق نابولى الإيطالى ضمن قمة الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب سان باولو بجنوب العاصمة الإيطالية، حيث يدخل ليفربول المباراة منتشياً بتصدره ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بعد انتصاره على باريس سان جيرمان فى قمة مباريات دورى الأبطال بالجولة الأولى.

وفى المقابل يأمل نابولى فى تعويض تعادلهم المفاجئ أمام ريد ستار الصربى دون أهداف، بتحقيق أول انتصار فى دور المجموعات، ويدخل فريق نابولى المباراة متسلحاً بخبرات مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتى بالبطولة، حيث حقق لقبها مرّتين مع ميلان عامى 2003 و2007، ومرة واحدة مع ريال مدريد عام 2014، ويعد نابولى ثامن فريق يشرف عليه الـ«ميستر» فى الـ«تشامبيونز ليج» بعد بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسى وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ويتوقع أن يبدأ نابولى اللقاء بتشكيل يضم: ديفيد أوسبينا، ماريو روى، راؤول ألبيول، كاليدو كوليبالى، هيساى، جو ألان، ماريك هامشيك، زيلنسكى، جوزيه كاليخون، لورينزو إنسينى، ديريس ميرتينز.، بينما تشكيل ليفربول المتوقع: اليسون بيكر، اليكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون، جيمس ميلنر، جوردان هيندرسون، نابى كيتا، محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو.

ويسعى «أنشيلوتى» للخروج من مرارة هزيمته برفقة ميلان أمام الريدز فى نهائى عام 2005 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أتاتورك فى مدينة اسطنبول فى تركيا، فيما يتسلح يورجن كلوب بمسيرة الفريق المميزة هذا الموسم، حيث يتصدر ليفربول ترتيب مجموعته بدورى الأبطال فضلاً عن صدارته للدورى الإنجليزى بالتساوى مع مانشستر سيتى، وتحقيق نتيجة إيجابية يضمن للريدز السيطرة مبكراً على المجموعة، حيث سيواجه ريد ستار صاحب التصنيف الرابع ذهاباً وإياباً فى الجولتين الثالثة والرابعة.

يدخل صلاح المباراة محاطاً بـ«النحس والأزمات» فى ظل مستواه المتراجع منذ بداية الموسم الحالى مع فريقه ليفربول سواء فى مسابقتى دورى أبطال أوروبا أو الدورى الإنجليزى وكأس الرابطة الإنجليزية، حيث سجل «صلاح» 3 أهداف فقط وصنع هدفين فى 9 مباريات شارك خلالها الجناح المصرى هذا الموسم، ومباراة اليوم بمثابة تحدٍ خاص للجناح المصرى الذى يأمل فى استعادة بريقه مجدداً أمام الفريق الإيطالى والخروج من سوء الحظ الذى يحالفه فى المباريات ومن أزماته مع مدربه الألمانى يورجن كلوب الذى يواصل استبداله فى المباريات الأخيرة، أو مع ساديو مانى جناح الفريق السنغالى.

وواجه «صلاح» فريق نابولى فى 6 مواجهات سابقة بواقع 4 مباريات بقميص روما ومباراة بقميص فيورنتينا وآخر مباراة كانت بقميص الريدز فى المباراة الودية التى جمعتهما فى شهر أغسطس الماضى استعداداً للموسم الجديد التى انتصر خلالها رفاق صلاح (5/0). وخلال 6 مباريات سجل محمد صلاح هدفين فى شباك فريق جنوب العاصمة الإيطالية، وانتصر فى 3 مواجهات وخسر فى مباراتين وتعادل فى مباراة.