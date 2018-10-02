بالفيديو والصور| «وصلة هزار» بين «صلاح» ولاعبي «ليفربول» قبل مواجهة «نابولي»

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صلاح من تدريب ليفربول
شهد تدريب فريق ليفربول الختامي، استعدادًا لمواجهة نابولي المرتقبة، غدًا الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا «وصلة هزار» بين الدولي المصري محمد صلاح، وزملاؤه باـ «الريدز».
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي عدة صور، ومقطع فيديو من تدريب الفريق قبل مواجهة نابولي بدوري الأبطال، ظهر من خلالها «صلاح» بروح معنوية مرتفعة قبل مواجهة الفريق الإيطالي، وذلك على الرغم التقارير الصحفية البريطانية التي أشارت إلى تراجع المستوى لفني للاعب المصري في مباريات «الريدز» الماضية.
الجدير بالذكر أن فريق ليفربول قد انتصر، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
All smiles in Napoli.— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2018
Final session ahead of #NAPLIV pic.twitter.com/ZVwKWy1hV3
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