أزمة بين «تريزيجيه» وإدارة قاسم باشا بسبب العروض السرية

نقلا عن العدد الورقي..

الشباب السعودى ينفى التفاوض مع اللاعب والمدير الفنى: لديه عروض وقد يرحل

أثار المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادى قاسم باشا التركى، أزمة داخل فريقه، عقب مباراة بلدية مينيمن، بذهاب دور الـ32 من بطولة كأس تركيا، والتى انتهت لصالح رفاق «تريزيجيه» بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أبدى اللاعب غضبه الشديد من إدارة قاسم باشا بسبب طريقة تعامل إدارة النادى مع العروض التى وصلته بعد تألقه فى الفترة الأخيرة، وعدم اطِّلاعه عليها، مشدداً على أن الأمر يخصه وليس هناك ما يدعو للسرية بشأنها، ورفضهم التفاوض مع الأندية التى طلبته.

وكشفت صحيفة «فاناتيك» التركية، أن «تريزيجيه» أبدى اعتراضه وغضبه أيضاً بعد قرار مصطفى دينزلى، المدير الفنى لقاسم باشا، بالإبقاء على اللاعب على مقاعد بدلاء الفريق فى لقاء بلدية مينيمن، لينتقل اللاعب للجلوس بمدرجات الملعب رغم وجوده ضمن قائمة المباراة. وأوضحت الصحيفة أن «تريزيجيه» كان يعلم أنه سيكون بين البدلاء كما أخبره المدير الفنى بعدم الاعتماد على الأساسيين فى الكأس، لكنه قرر إظهار غضبه من تعامل الإدارة معه بالجلوس فى المدرجات وليس مقاعد البدلاء.

ووضع المدير الفنى لقاسم باشا «تريزيجيه» على مقاعد البدلاء للمرة الثانية خلال الموسم الجارى 2018/2019، حيث شارك معهم خلال 14 جولة ببطولة الدورى، مُسجلاً 5 أهداف وصنع مثلها لزملائه بالفريق، بينما جلس على مقاعد البدلاء فى مباراة الكأس الماضية أمام باتمان بيترولسبور.

من جانبه، أكد مصطفى دينزلى أن «تريزيجيه» دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية التركية والأوروبية بعد المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب منذ بداية الموسم الجارى، قائلاً فى تصريحات لصحيفة «yenimesaj» التركية: «هناك عروض قادمة لتريزيجيه وكذلك مباى ديانى، أشعر بالانزعاج لسماع تلك الأخبار لأنها ستؤثر على تركيز اللاعبين مع الفريق، وأعتقد أنه قد يرحل».

وأضاف: «أنا راضٍ تماماً عن أداء تريزيجيه مع الفريق، لكنى أرى أنه متأثر نوعاً ما بالأخبار حول العروض التى تأتى له، لكنى غير راضٍ عما فعله فى مباراة الفريق».

فى سياق متصل، نفى نادى الشباب السعودى رسمياً، حقيقة ما تردد عن رغبة النادى فى التعاقد مع «تريزيجيه» خلال الميركاتو الشتوى المقبل، حيث أكد أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامى للنادى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «لا صحة لما راج فى الصحافة التركية وتم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى عن نية الشباب التعاقد مع اللاعب المصرى تريزيجيه».