صلاح بين الـ10 الكبار فى قائمة أفضل 100 لاعب على مستوى العالم

نقلا عن العدد الورقي..

«الفرعون» يعود للتشكيل الأساسى لليفربول أمام بورنموث وغيابات فى «الريدز» فى لقاء البحث عن الصدارة

تفوق الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب نادى برشلونة الإسبانى، على المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالى، والفرنسى كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، فى تصنيف أفضل 100 لاعب فى العالم بمختلف المراكز.

وكشفت شبكة «ESPN» العالمية تصنيفها لأفضل 100 لاعب فى العالم بمختلف المراكز، وقد تفوق «ميسى» على «صلاح» و«رونالدو» و«مبابى»، وحصد المركز الأول كأفضل من يجمع بين خصائص المهاجم ولاعب الوسط. واحتل الفرعون المصرى المركز السابع بعدما تألق هذا العام رفقة «الريدز»، فيما جاء «رونالدو» ثانياً و«مبابى» ثالثاً، وحل البلجيكى إيدين هازارد، لاعب فريق تشيلسى، فى المركز الرابع، وأنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، خامساً، وجاء البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب البى إس جى، فى المرتبة السادسة.

وجاء الويلزى جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، فى المركز الثامن، وروبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول، تاسعاً، وأكمل الأرجنتينى باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالى، قائمة العشرة الأوائل. وحصد الإسبانى ديفيد دى خيا، من مانشستر يونايتد، لقب أفضل حارس، أما دانى كارفاخال، لاعب ريال مدريد، ففاز بلقب أفضل ظهير أيمن، وحصل البرازيلى مارسيلو على لقب أفضل ظهير أيسر، بينما تم اختيار سيرجيو راموس كأفضل مدافع.

وتمكن الكرواتى لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد، من حصد جائزة أفضل لاعب وسط، فيما نال البلجيكى كيفن دى بروين، من مانشستر سيتى، لقب أفضل لاعب وسط هجومى، ونال السنغالى ساديو مانى، من ليفربول، لقب أفضل جناح، أما هارى كين، نجم توتنهام، فجاء كأفضل مهاجم صريح، وحصد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، لقب أفضل مدرب.

فى سياق متصل، يخوض محمد صلاح مع فريقه مباراة أمام بورنموث، فى تمام الثانية والنصف ظهراً، على ملعب «دين كورت»، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدورى الإنجليزى «بريميرليج».

وتنتظر جماهير ليفربول عودة «صلاح» إلى حسابات يورجن كلوب، المدير الفنى لـ«الريدز»، لوضعه فى التشكيل الأساسى فى مواجهة بورنموث والاعتماد على البرازيلى روبيرتو فيرمينيو، الذى ظهر على دكة البدلاء بجانب الفرعون المصرى فى آخر مباريات فريقهما أمام بيرنلى، والتى حسمها الأول بثلاثية مقابل هدف.

ويخوض المدرب الألمانى تحدياً صعباً أمام بورنموث، لا سيما أن فريق بورنموث يعيش أفضل مواسمه، ويقدم نتائج جيدة منذ انطلاق موسم الدورى الإنجليزى، ما جعله يقترب من المربع الذهبى باحتلال المركز السادس برصيد 23 نقطة، بينما يواصل «الريدز» مزاحمته على الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 39 محتلاً المركز الثانى بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتى.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل ليفربول عدة تغييرات أمام بورنموث، والتى ستتمثل فى عودة أندرى روبرتسون، إضافة إلى غياب جو جوميز عن المشاركة بداعى إصابته بكسر فى الساق اليسرى، ما سيجعل ألكسندر أرنولد يحجز مكانه فى التشكيل الأساسى بمركز الظهير الأيمن.