إنجلترا تنتفض لمساندة محمد صلاح ضد العنصرية

نقلا عن العدد الورقي

شاهد عيان يروى تفاصيل الفيديو المسىء للفرعون.. واللاعب يلتزم الصمت ويستعد لبورنموث

انشغلت وسائل الإعلام العالمية، بالحديث عن الواقعة العنصرية التى تعرض لها محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، أثناء مشاركته مع الريدز فى لقاء وست هام يونايتد، الذى شهد هتافات عنصرية من جانب مشجعى «الهامرز» ضد الفرعون المصرى، داخل ملعب لندن الأولمبى.

واهتمت صحيفة «ليفربول إيكو»، بالتحقيق فى الواقعة، ومعرفة تفاصيل الأزمة التى تعرض لها «صلاح» خلال المباراة، ما جعلها تجرى حواراً مطولاً مع مشجع «الريدز» الذى كان حاضراً بالصدفة داخل مدرجات وست هام، وقام بتوثيق الواقعة من خلال تسجيل فيديو بهاتفه، أبرز من خلاله الهتافات المسيئة التى تعرض لها لاعب المنتخب الوطنى.

وكشف المشجع الذى وثّق لحظة تعرض اللاعب لهتافات عنصرية من قبل جماهير وست هام يونايتد، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مفادها أن الأمن المسئول عن تأمين ملعب لندن الأولمبى، كان على دراية بكل ما تعرض له اللاعب خلال اللقاء، ولكنه لم يتخذ أى قرار بشأن المسيئين، وأردف أن عناصر الأمن التى كانت داخل الملعب وصلت إلى ما يقرب من 30 فرداً، جميعهم كانوا على علم بالإساءة التى تعرض لها اللاعب خلال المباراة، ولكنهم التزموا موقفاً سلبياً جعله يتعمد توثيق الواقعة من أجل إثبات وجود انتهاكات داخل الملعب، ليصبح طرفاً أساسياً فى الواقعة.

وأشار موثّق الفيديو العنصرى ضد «صلاح»، أن إدارة وست هام يونايتد تواصلت معه بشكل مباشر من أجل إتمام التحقيقات فى الأمر، والوقوف على حقيقة ما ظهر بالفيديو المسرب ما إذا كان حقيقة أو مجرد هتافات بعض الأطفال الذين كانوا فى المدرجات، ولكنه أخبرهم بأن ما حدث صدر من مشجع لفريق وست هام.

ونددت الشرطة الإنجليزية بالواقعة متوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى حق المشجع المسىء، حال مراجعة الفيديو المنتشر وانتهاء التحقيقات، وقالت عبر بيان لها: «نحن نعلم جيداً حقيقة ما ظهر فى الفيديو المسىء لصلاح فى مباراة وست هام، وإن أعضاء الشرطة بصدد مراجعة كل الفيديوهات، ولكن لم يتم القبض على أى عنصر حتى الآن».

وسلطت شبكة «بى بى سى» البريطانية الضوء على الانتقادات التى تعرض لها «صلاح»، من خلال تناول رد فعل الشرطة الإنجليزية تجاه الواقعة، بعد أن فتحت تحقيقاً فى الأمر، ناشدت كل من يلحظ سلوكاً غير لائق خلال أى مباراة لفت انتباه ضباط الشرطة.

ولم يصدر محمد صلاح أى رد فعل حتى تلك اللحظة، ولكنه انشغل بالاستعداد للمباراة المقبلة مع فريقه، والمقرر لها غداً السبت، أمام بورنموث، بعد تأكد استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى فى معسكر مارس لمواجهة النيجر، ونيجيريا.