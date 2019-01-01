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يوفنتوس يتراجع عن التعاقد مع محمد صلاح.. ويقترب من رونالدو الجديد

01:35 ص | الأحد 14 أبريل 2019
كتب: محمد السيسي
يوفنتوس يتراجع عن التعاقد مع محمد صلاح.. ويقترب من رونالدو الجديد

صلاح

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أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي، استعداده لبيع باولو ديبالا نجم الفريق لتمويل صفقة بقيمة 100 مليون يورو لصالح بنفيكا وجواو فيليكس.

وأشارت صحيفة توتوسبورت الإيطالية، إلى أن البيانكونيري قرر التحرك للتعاقد مع اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 19 عامًا، الذي سجل ثلاثية في مرمى إينتراخت فرانكفورت في دوري أوروبا الخميس الماضي، لكن الأمر يحتاج إلى 100 مليون يورو على الأقل لإبعاده، وأوضحت أن إدارة الفريق قرر استبعاد محمد صلاح من حساباته بسبب المبلغ المالي الكبير الذي سيطلب نظير التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة، أن ديبالا فقد مكانه مؤخرًا، تحت قيادة المدرب ماكس أليجري، ويمكن أن يكون مفتاح توقيع السيدة العجوز مع النجم البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن اللاعب سجل 10 مرات في 37 مباراة هذا الموسم لصالح يوفنتوس، لافتة أنه سوف يجلب رسومًا عالية جدًا في منطقة تبلغ 100 مليون يورو.

يذكر أن قائمة الأندية المهتمة بضم جواو فيليكس، تشمل كلا من: بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة وناديي مانشستر.

 

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