فيرمينو يوجه رسائل دعم لمحمد صلاح قبل لقاء تشيلسي بالدوري الإنجليزي

أبدى البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة باستعادة محمد صلاح جناح الريدز، قوته التهديفية بالدوري الإنجليزي من جديد، بعد الهدف الذي سجله في شباك ساوثهامبتون.

وأكد البرازيلي في تصريحات أبرزتها سكاي سبورتس، على أن هذا الهدف سيمنح محمد صلاح الثقة لاستئناف مسيرة الإنجازات من جديد، واقترابه من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، الذي ينافسه عليها سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وأشار فيرمينو، إلى أنه ليس مجرد هدف في مسيرته ولكنه الهدف رقم 50 الذي سيمنحه الدافع والثقة للمقاتلة طوال الموسم سواء بالدوري أو دوري أبطال أوروبا، مشدداً على أن عودته كانت مهمة للفريق أيضاً، لاسيما بعد ابتعاده عن التهديف 8 مباريات متتالية.

وعن سر التفاهم بينهما داخل الملعب، أوضح أن التواجد مع مجموعة ثابتة من اللاعبين، داخل فريق واحد لما يقرب من ثلاث سنوات، السبب الأول وراء حالة التناغم التي تظهر داخل الملعب بين لاعبي الريدز، وخاصة ثنائي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني.