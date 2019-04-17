أبطال أوروبا| المربع الذهبي ينادي ليفربول ومحمد صلاح.. والسيتى يسعى لخطف التأهل

نقلًا عن العدد الورقي

صراعان مشتعلان فى دورى أبطال أوروبا..المربع الذهبى ينادى ليفربول ومحمد صلاح ومانشستر سيتى يسعى لخطف بطاقة التأهل من توتنهام.. وبورتو يسعى للثأر ورد اعتباره.

تختتم اليوم مباريات ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بلقاءى الإياب بين بورتو البرتغالى وليفربول الإنجليزى، وصراع إنجليزى خالص بين مانشستر سيتى وتوتنهام، وستنطلق المباراتان فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

يشهد ملعب دراجاو مواجهة منتظرة بين بورتو البرتغالى وليفربول الإنجليزى، بصافرة تحكيمية هولندية بقيادة دانى ماكيلى ويعاونه مواطناه ماريو ديكس وهيسيل شتيجسترا كمساعدين، وسيكون الحكم الرابع اليونانى تاسوس سيديروبولوس.

ويتفوق ليفربول فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد، والتقى الفريقان أيضاً العام الماضى لكن فى دور ثمن النهائى وفاز الفريق الإنجليزى بملعب دراجاو بخماسية نظيفة، لذا يسعى بورتو إلى رد اعتباره والثأر من خسارة الموسم الماضى والسقوط فى مواجهة الذهاب.

ويميل تاريخ مواجهات الفريقين إلى ليفربول بكل وضوح، حيث لم يحقق الفريق البرتغالى أى انتصار على ليفربول المتفوق بـ4 انتصارات وانتهت 3 مباريات أخرى بالتعادل، وسجل لاعبو الريدز 14 هدفاً مقابل هدفين فقط لبورتو.

ويستعيد فريق ليفربول خدمات الظهير الأيسر آندى روبيرتسون الذى كان موقوفاً فى مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، ولا يوجد أى لاعب مهدد بالغياب عن دور نصف النهائى حال تلقى أى لاعب فى صفوف الريدز بطاقة من اللون الأصفر، وعلى الجانب الآخر، تهدد البطاقة الصفراء 4 لاعبين فى صفوف بورتو حال تأهلهم للدور المقبل حيث سيتعرض للإيقاف كل من إدير ميليتياو، ودانيلو وأوتافيو وفيليبى حال تلقيهم بطاقة صفراء فى مواجهة الليلة.

فرص التأهل:

يحتاج فريق بورتو إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين من أجل ضمان التأهل إلى دور نصف النهائى بدورى الأبطال، ويملك ليفربول العديد من الفرص فأى انتصار لفريق الريدز أو حتى التعادل يمنح محمد صلاح ورفاقه بطاقة التأهل إلى نصف النهائى، وحتى حال الخسارة بفارق هدف يصل ليفربول، ويحتاج الفريق الإنجليزى إلى تسجيل هدف على الأقل حال خسارته بفارق هدفين «1-3 على سبيل المثال» وهى نتيجة تؤهل ليفربول أيضاً للدور المقبل، أما إذا فاز بورتو بهدفين دون رد فسيتم اللجوء إلى وقت إضافى ثم ركلات ترجيح حال استمرار النتيجة.

صدام إنجليزى شرس بين السيتى والسبيرز

يشهد ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر صراعاً إنجليزياً خالصاً بين مانشستر سيتى وتوتنهام، ويقود المباراة طاقم تحكيم تركى بقيادة جونيت تشاكير ويعاونه المساعدان التركيان باهاتين دوران وطارق أونجون، وسيكون الحكم الرابع البرتغالى آرتور دياز.

وأنهى توتنهام مباراة الذهاب على ملعبه الأسبوع الماضى متفوقاً بهدف دون رد، فى أول مواجهة من نوعها بين الفريقين بالبطولات الأوروبية، حيث لم يسبق للسبيرز والسيتى أن تقابلا على المستوى الأوروبى سوى فى مواجهة ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال منذ 8 أيام.

ويسعى الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، إلى تحقيق الانتصار والتأهل إلى نصف النهائى وكسر نحسه الأوروبى، خاصة أنه لم يحقق هذا اللقب بالذات منذ رحيله عن تدريب برشلونة الإسبانى ولم ينجح فى تحقيق دورى أبطال أوروبا مع فريقى بايرن ميونيخ الألمانى ثم مانشستر سيتى. ويغيب كلاوديو برافو، حارس السيتى الاحتياطى، عن المباراة بسبب الإصابة، ويفتقد توتنهام خدمات هارى كين وإريك لاميلا وداير وسيرجى أورييه بداعى الإصابة، ويقع تحت تهديد الغياب عن ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بسبب البطاقة الصفراء الثانية، 5 لاعبين منهم ثنائى مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتاميندى، وثلاثى السبيرز توبى ألديرفيرليد وإريك لاميلا وهيونج مين سون.

فرص التأهل:

يملك مانشستر سيتى فرصة وحيدة للتأهل وهى الفوز بفارق أكثر من هدف حتى يضمن بطاقة التأهل لنصف النهائى، أما الفريق الضيف توتنهام فيملك عدة فرص أولها الانتصار بأى نتيجة وله فرصة أخرى بالتعادل السلبى أو الإيجابى، أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط هز شباك السيتى «1-2 على سبيل المثال»، أما حال انتهاء المباراة بفوز مان سيتى بهدف نظيف فيتم اللجوء إلى الوقت الإضافى ثم ركلات الترجيح لو استمرت النتيجة دون تغيير.