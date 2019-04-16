بالفيديو.. برشلونة يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية ميسي في الشوط الأول

نجح فريق برشلونة في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وأحرز ميسي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، وعاد ليُسجل الثاني بالدقيقة 20.

وكان الألماني فيليكس بريش، حكم المباراة، ألغى احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني، بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 12.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب، الذي جمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد، انتهى بانتصار برشلونة على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.