بالفيديو| برشلونة يسحق مانشستر يونايتد بثلاثية.. ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب انتصاره على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وأحرز ميسي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، وعاد ليُسجل الثاني بالدقيقة 20، وأحرز هدف برشلونة الثالث كوتينيو، في الدقيقة 61.

وكان الألماني فيليكس بريش، حكم المباراة، ألغى احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني، بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 12.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب، الذي جمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد، انتهى بانتصار برشلونة على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.