أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تاريخ ميسي وإنجاز أياكس ضمن 10 أرقام قياسية من مباريات الثلاثاء بدوري الأبطال

حازم إمام عن صورة نجوم الزمالك بـ «الخمسة»: الجمهور أصبحت نيتة صعبة جدًا

ميدو: الإعلام لا يعطي الزمالك حقه حينما يُسجل هدف في الدقيقة 90

ميدو: التوقيت ظلم لاسارتي والصفقات الجديدة تحتاج الانسجام

بالفيديو| برشلونة يسحق مانشستر يونايتد بثلاثية.. ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

10:55 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| برشلونة يسحق مانشستر يونايتد بثلاثية.. ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

برشلونة ومانشستر يونايتد

أخبار متعلقة

تأهل فريق برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب انتصاره على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وأحرز ميسي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، وعاد ليُسجل الثاني بالدقيقة 20، وأحرز هدف برشلونة الثالث كوتينيو، في الدقيقة 61.

   

   

   

   

وكان الألماني فيليكس بريش، حكم المباراة، ألغى احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني، بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 12.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب، الذي جمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد، انتهى بانتصار برشلونة على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

 

 

أخبار قد تعجبك

لاسارتى مدرب الأهلى يُهدد المقصرين بالاستبعاد حتى نهاية الموسم

استطلاع رأى

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • توتنهام

    توتنهام

  • بورتو

    بورتو

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

الأكثر قراءة

غليان في الأهلي| اللاعبون يثورون على عقوبات الخطيب.. ورئيس النادي: «اللي مش عاجبه يمشي»

لاعب برشلونة يكشف للوطن سبورت: الأهلي استغنى عني بسبب ظروفي.. وأتمنى تمثيل مصر

تركي آل الشيخ: «الأهلي ولعها»
رصاصة الفرعون تهز إنجلترا.. صلاح يُخرس جمهور تشيلسى بهدف صاروخى