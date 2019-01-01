بالفيديو| ليفربول يتقدم على بورتو بهدف في الشوط الأول.. ويضع قدمًا في نصف النهائي

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وبورتو، بتقدم الريدز بهدف نظيف، ليضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة، التي تجمعهما بملعب الدراجاو، في إياب ربع نهائي البطولة.

بورتو دخل اللقاء مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، بالضغط القوي على ليفربول، وسط ارتباكًا من جانب مدافعي الريدز في بداية اللقاء.

وأقام جمهور بورتو دخلة مميزة، قبل بداية لقاء ليفربول في مدرجات ملعب الدراجاو.

خيسس كورونا، لم ينتظر سوى دقيقة واحدة، ليطلق تصويبة صاروخية من الجانب الأيمن، تمر فوق مرمى الحارس أليسون.

وفي الدقيقة 4، سدد موسى ماريجا تصويبة ضعيفة، ولكن أمسكها أليسون بيكر بسهولة.

وفي الدقيقة 13، محمد صلاح راوغ دفاع بورتو، وأرسل كرة بينية لفينالدوم، ليمرر كرة على الجانب ولكن الدفاع يخرجها.

وفي الدقيقة 25، استطاع ساديو ماني، استغلال تمريرة محمد صلاح، ليتقدم بالهدف الأول لليفربول، وذلك بعدما لجأ الحكم لتقنية الفار، للتأكد من صحة الهدف، الذي شك بأنه تسلل على اللاعب السنغالي.

وفي الدقيقة 29، أطلق ياسين براهيمي تصويبة قوية، ولكن تصدى لها الحارس أليسون.

هدف ليفربول، قلل من معنويات لاعبي بورتو بعد البداية القوية للتنين البرتغالي، حيث يحتاج أصحاب الأرض حاليًا لأربع أهداف من أجل حجز بطاقة التأهل.

واعترضت جماهير بورتو على حكم المباراة الهولندي مطالبين بركلة جزاء على الظهير الأيسر روبرتسون في الدقيقة 43، بداعي لمسة اليد، إلا أنه طالب باستكمال اللعب.