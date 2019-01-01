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70 دقيقة| محمد صلاح يقتل بورتو بهدف ثاني.. وميليتاو يُقلص الفارق

10:36 م | الأربعاء 17 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
70 دقيقة| محمد صلاح يقتل بورتو بهدف ثاني.. وميليتاو يُقلص الفارق

ليفربول وبورتو

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مرت 70 دقيقة من زمن مباراة ليفربول وبورتو، ولازال تقدم ليفربول بنتيجة 2-1، خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب الدراجاو، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة الأولى من 46، ومن هجمة قادها محمد صلاح مستغلًا خطأ الدفاع، وأرسل كرة عرضية، ولكنها ارتطمت بالدفاع دون أن تصل لماني.

وفي الدقيقة 65، تمكن محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني لليفربول في شباك بورتو، بعد استغلاله تمريرة مميزة من ألكسندر أرنولد، ليسكنها الجناح المصري على يمين الحارس كاسياس.

وفي الدقيقة 68، تمكن ميليتاو من تقليص الفارق لبورتو برأسية سكنت شباك الحارس أليسون، لتصبح النتيجة 2-1.

 

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