أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بث مباشر لمباراة أرسنال ونابولي في الدوري الأوروبي اليوم 17-4-2019

بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس 18-4-2019

بث مباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

بث مباشر لمباراة تشيلسي وسلافيا براج اليوم 18-4-2019

صحيفة إسبانية تنشر صورة «صلاح وميسي» وتعلق: نصف نهائي القنبلة

02:07 ص | الخميس 18 أبريل 2019
كتب: محمد خيري
صحيفة إسبانية تنشر صورة «صلاح وميسي» وتعلق: نصف نهائي القنبلة

صلاح وميسي

أخبار متعلقة

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الموالية لنادي برشلونة صورة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول بجوار ليونيل ميسي معلقة: "نصف نهائي القنبلة".

وجاء غلاف ديبورتيفو خلال عددها الصادر اليوم عقب تأهل ليفربول بشكل رسمي على حساب بورتو البرتغالي بعد الفوز برباعية مقابل هدف وحيد، وسجل صلاح هدف خلال المباراة.

وجاء اختيار "صلاح" لما يقدمه مع الريدز خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم ليفربول ببرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لتصبح ثاني مرة على التوالي يصطدم فيها ليفربول بفريق إسباني سواء في النهائي أو قبل النهائي، بعد خوضه نهائي اوروبا العام الماضي أمام ريال مدريد وخسر البطولة.

أخبار قد تعجبك

رئيس الزمالك للمدرب السويسرى: سنخسر البطولات بسببك.. وجروس يرد

استطلاع رأى

  • النجم الساحلي

    النجم الساحلي

  • -

    :

    -

    03:50 PM

    كأس زايد للأندية الأبطال
  • الهلال السوداني

    الهلال السوداني

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • نابولي

    نابولي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • أرسنال

    أرسنال

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • سلافيا براج

    سلافيا براج

الأكثر قراءة

عاجل| «صلاح» يطلب الرحيل عن ليفربول بسبب كلوب

مخرجة لقاء الزمالك وأغادير: أحترم قرار إيقافي.. ولكني لست حكم المباراة حتى تتم محاسبتي

لاعب الزمالك عن صورة معايرة الأهلى بالخمسة: في لاعيبة عندهم شتموا نادينا ومحدش اتكلم
«لاسارتى» يُجهز تشكيل «الفشل الأفريقى» لمواجهة بيراميدز