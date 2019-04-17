صحيفة إسبانية تنشر صورة «صلاح وميسي» وتعلق: نصف نهائي القنبلة

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الموالية لنادي برشلونة صورة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول بجوار ليونيل ميسي معلقة: "نصف نهائي القنبلة".

وجاء غلاف ديبورتيفو خلال عددها الصادر اليوم عقب تأهل ليفربول بشكل رسمي على حساب بورتو البرتغالي بعد الفوز برباعية مقابل هدف وحيد، وسجل صلاح هدف خلال المباراة.

وجاء اختيار "صلاح" لما يقدمه مع الريدز خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم ليفربول ببرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لتصبح ثاني مرة على التوالي يصطدم فيها ليفربول بفريق إسباني سواء في النهائي أو قبل النهائي، بعد خوضه نهائي اوروبا العام الماضي أمام ريال مدريد وخسر البطولة.