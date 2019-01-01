ميسي ومحمد صلاح في التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تواجد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في التشكيل المثالي لجولة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج".

وساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول لنصف نهائي دوري الأبطال بعد تكرار فوزه على بورتو البرتغالي في الدور ربع النهائي، ليتأهل لقبل النهائي ويلتقي برشلونة الإسباني في الدور المقبل.

وكشف موقع "sofascore" المتخصص فى إحصائيات كرة القدم عن تشكيل جولة إياب ربع نهائي الشامبيونزليج وجاءت كالتالي:

محمد صلاح، وساديو مانى، وفيرجيل فان ديك بجانب الحارس البرازيلى أليسون، كما تواجد فى التشكيلة المثالية ثنائي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وجوردى ألبا، وثنائي مانشستر سيتى الإنجليزي سيرجيو أجويرو، وكيفين دى بروين، ودى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندى، وإيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالى، وجناح توتنهام سون هيونج مين.

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه ليفربول في نصف نهائي البطولة، بينما يلعب أياكس الهولندي مع توتنهام الإنجليزي، في نصف النهائي الآخر.