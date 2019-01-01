بالفيديو.. يوفنتوس بطلًا للدوري الإيطالي بثنائية في شباك فيورنتينا

ضمن فريق يوفنتوس تتويجه ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة الـ 35 في تاريخه، وذلك عقب انتصاره الثمين على فيورنتينا بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، بالجولة الـ 33 من البطولة الإيطالية الكبيرة.

وأحرز ثنائية السيدة العجوز كلًا من: أليكس ساندرو في الدقيقة 37، جيرمان بيزيلا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، فيما سجل نيكولا ميلنكوفيتش هدف الفيولا في الدقيقة السادسة.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 87 نقطة في الصدارة ليضمن بذلك تتويجه بالنسخة الحالية من بطولة الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز العاشر.