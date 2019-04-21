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صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة كارديف بالدوري الإنجليزي

04:10 م | الأحد 21 أبريل 2019
كتب: محمد السيسي
صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة كارديف بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح

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أعلن الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة نادي كارديف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون.

خط الهجوم: ماني، فرمينو، صلاح.

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