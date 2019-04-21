صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة كارديف بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة نادي كارديف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون.

خط الهجوم: ماني، فرمينو، صلاح.