صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة كارديف بالدوري الإنجليزي

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محمد صلاح
أعلن الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة نادي كارديف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
وجاء تشكيل الريدز كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.
خط الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون.
خط الهجوم: ماني، فرمينو، صلاح.
إليكم تشكيل الريدز في مباراة الليلة! #كارديف_ليفربول pic.twitter.com/fz5i3TJkvR— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 21, 2019
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