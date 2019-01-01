بالفيديو.. مانشستر سيتي يحرز أول أهدافه في شباك اليونايتد

تقدم مانشستر سيتي، بالهدف الأول، في شباك مانشستر يونايتد، عن طريق بيرناندو سيلفا في الدقيقة 54 خلال المياراة، التي تجمعهما، على ملعب الأود ترافولد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 31 بالدوري الإنجليزي.

وأطلق بيرناندو سيلفا، تصويبة من الجانب الأيمن، على يسار الحارس دي خيا، محرزًا الهدف الأول لمانشستر سيتي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما يأتي مان يونايتد في المركز السادس، برصيد 64 نقطة، والذي يحتاج للفوز في ظل منافسته على المربع الذهبي.