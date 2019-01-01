ديربي مانشستر| مان يونايتد يصمد أمام السيتي في الشوط الأول.. وليفربول ينتظر

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد والسيتي، سلبيًا، خلال المباراة، التي تجمعهما، بالجولة المؤجلة من الأسبوع الـ31 بالدوري الإنجليزي، على ملعب الأولد ترافولد.

وجاء شوط المباراة الأول سجالًا بين الفريقين، وسيطر الضيوف على بداية اللقاء بكل قوة، وسط اعتماد مانشستر يونايتد على المرتدات.

وتحصل كومباني مدافع مانشستر سيتي على بطاقة صفراء في الدقيقة 10، بعد تدخل قوي مع راشفورد.

وفي الدقيقة 15، أطلق رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، تصويبة من على حدود المنطقة حاول كريس سمولينج إبعاد الكرة، لكن كادت أن تخدع دي خيا، الذي غير اتجاهه وأمسك الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 17، كاد لينجارد أن يتقدم بالهدف الأول لمانشستر يونايتد، إلا أن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 23، جاءت تسديدة قوية من ماركوس راشفورد من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من مرمى إيديرسون بقليل.

وتبادل لاعبو مانشستر سيتي الكرة بمهارة كبيرة بين الثلاثي أجويرو وبيرناندو سيلفا وسترلينج، إلا أن الحارس دي خيا أنقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الدقيقة 44، أطلق سيرجيو أجويرو تصويبة من الجانب الأيمن مرت بجوار القائم للحارس دي خيا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما يأتي مان يونايتد في المركز السادس، برصيد 64 نقطة، والذي يحتاج للفوز في ظل منافسته على المربع الذهبي.