بالفيديو.. ساني يُسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك يونايتد

سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب الأولد ترافولد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 31 بالدوري الإنجليزي.

وأحرز ساني الهدف الثاني في الدقيقة 66 من زمن الشوط الثاني.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما يأتي مان يونايتد في المركز السادس، برصيد 64 نقطة، والذي يحتاج للفوز في ظل منافسته على المربع الذهبي.