الأمل ليس في الأعداء يا ليفربول.. مانشستر سيتي يضرب يونايتد بثنائية ويستعيد الصدارة

بات مانشستر سيتي على بعد خطوات قليلة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الأولد ترافولد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ31.

3 جولات على نهاية الدوري الإنجليزي لموسم 2018،2019، ونجح مانشستر سيتي في خطف الصدارة بالدوري الإنجليزي من منافسه ليفربول، حيث رفع رفاق بيب جوارديولا رصيده للنقطة 89 بفارق نقطة عن الريدز صاحب المركز الثاني.

بينما واصل مانشستر يونايتد معاناته من أجل الدخول في المربع الذهبي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث توقف رصيده عند النقطة 64 في المركز السادس.

جماهير ليفربول كانت تعول كثيرا على تعثر مانشستر سيتي أمام العدو التاريخي للريدز مانشستر يونايتد، إلا أن رفاق سولشاير كانوا خارج الخدمة تماما أمام الجار والذي سيطر بشكل كامل على مجريات المباراة.

برناردو سيلفا افتتح أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 54 بتسديدة يسارية قوية على يسار الحارس دافيد دي خيا.

وأضاف ليوري سانيه الهدف الثاني لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من الجانب الأيسر اصطدمت بقدم دي خيا وسكنت شباك أصحاب الأرض.