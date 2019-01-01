ازدياد فرص استبعاد محمد صلاح من مواجهة هادرسفيلد

غاب محمد صلاح عن تدريبات فريق ليفربول الأخيرة، التي يخوضها لاعبو الريدز استعدادا لمواجهة هادرسفيلد بالجولة 36 من الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج".

وكشفت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن محمد صلاح غاب عن التدريبات، بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تواجد هناك لتكريمه باعتباره أحد الشخصيات المؤثرة في العالم، حسب مجلة "تايم".

واختارت "تايم" محمد صلاح ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم، وتوجه إلى نيويورك الثلاثاء الماضي وحضر الحفل الذي أقيم في الساعات الاولى من صباح أمس الأربعاء.

وقد يغيب "صلاح" عن مباراة فريقه المقرر لها مساء الغد أمام متذيل الترتيب، بعد غيابه عن التدريبات، بالإضافة إلى رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز، بمنح الدولي المصري راحة كافية قبل مواجهة برشلونة الإسبانى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

يُذكر أن ليفربول يستضيف متذيل الترتيب هادرسفيلد تاون في مهمة تبدو سهلة، أمام فريق جمع 14 نقطة فقط من بداية الموسم، وتأكد هبوطه إلى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" في الموسم المقبل.