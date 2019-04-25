ضربة موجعة جديدة ضد محمد صلاح.. وانتقادات عالمية لخروجه من تشكيل الموسم

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أرقام «مومو» تؤكد أحقيته على حساب «مانى وستيرلينج».. سداسى من السيتى و4 لاعبين من ليفربول فى القائمة.. «إيديرسون» يُنهى احتكار «دى خيا».. وغياب أندية لندن لأول مرة منذ 21 عاماً،،،

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن التشكيل المثالى لموسم 2018-2019 والذى ضم 6 لاعبين من مانشستر سيتى و4 لاعبين من ليفربول ولاعباً واحداً من مانشستر يونايتد، وواجه هذا التشكيل العديد من الانتقادات بسبب غياب 5 لاعبين كانوا يستحقون الوجود فيه، على رأسهم محمد صلاح.

ويضم التشكيل المثالى: سداسى السيتى وهم الحارس البرازيلى إيديرسون، والمدافع الفرنسى إيمريك لابورتى، ولاعبا الوسط البرازيلى فرناندينيو والبرتغالى برناردو سيلفا، ولاعبا الهجوم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو والإنجليزى رحيم ستيرلينج، ورباعى ليفربول المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك، والمدافع الإنجليزى ألكسندر أرنولد، والمدافع الاسكتلندى أندرو روبيرتسون، والمهاجم السنغالى ساديو مانى، ويوجد الفرنسى بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

وانتقدت شبكة «فوكس سبورتس» اختيارات رابطة المحترفين، مؤكدة أن الخماسى: البرازيلى أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، والإنجليزى آرون فان بيساكا، ظهير أيمن كريستال بالاس، والدنماركى كريستيان إريكسين، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، والبلجيكى إدين هازارد، صانع ألعاب فريق تشيلسى، وأخيراً المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول، كانوا يستحقون الوجود فى القائمة.

وتكشف لغة الأرقام أن محمد صلاح يتفوق على من وجدوا فى اختيارات رابطة المحترفين، حيث ساهم فى 29 هدفاً لفريقه بالدورى الإنجليزى، سجل منها 19 هدفاً يعتلى بها صدارة هدافى «بريميرليج»، ورغم هذا التألق، فإنه تم استبعاده من الترشح لجائزة أفضل لاعب التى حققها الموسم الماضى، بل لم يوجد أيضاً بالتشكيل المثالى.

وبمقارنة أرقام «صلاح» بزميله فى صفوف ليفربول، ساديو مانى، ومنافسه الإنجليزى رحيم ستيرلينج، لاعب السيتى، نجد أن الجناح المصرى ساهم فى 36% من أهداف فريقه بالدورى الإنجليزى، بينما سجل «مانى» 18 هدفاً وصنع هدفين فقط ونسبة مساهماته فى أهداف الريدز لم تتعدَ 25%، أما «ستيرلينج» فسجل 17 هدفاً وصنع 11 ليكون مساهماً فى 28 هدفاً بنسبة 31% فقط من أهداف فريقه بالدورى.

وفى سياق آخر، شهدت اختيارات فريق الرابطة المثالى عدة ظواهر؛ أبرزها كسر الحارس البرازيلى «إيديرسون» احتكار الإسبانى ديفيد دى خيا، حارس مانشستر يونايتد، لقب أفضل حارس خلال المواسم الأربعة الأخيرة ليصبح حارس السيتى هو الأول منذ بيتر تشيك فى موسم 2013-2014.

وأعاد فيرجيل فان دايك وجود الهولنديين فى التشكيل المثالى بعد غياب طويل، وتحديداً منذ وجود مواطنه ياب ستام موسم 2000-2001، بالإضافة إلى وجود لاعبين من 3 فرق فقط، وهو أمر لم يحدث من قبل فى اختيارات التشكيل المثالى منذ بداية الجائزة موسم 1973-1974، كما أنها المرة الأولى منذ 21 عاماً التى يغيب فيها لاعبو الفرق اللندنية مثل أرسنال وتشيلسى وتوتنهام عن الجائزة وبالتحديد منذ موسم 1987-1988.

فى السياق ذاته، ظهر ثنائى برازيلى لأول مرة فى تاريخ التشكيل المثالى وهما «إيديرسون وفرناندينيو»، وأعاد أندرو روبيرتسون الوجود الاسكتلندى فى قائمة التشكيل المثالى، لأول مرة منذ موسم 2009-2010 والتى وجد بها دارين فليتشر، وكانت آخر ظواهر التشكيل المثالى وجود الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، رغم تأخر ترتيب فريقه إلى المركز السادس، إلا أن الدولى الفرنسى قدّم موسماً جيداً للغاية بعدما سجل 13 هدفاً وصنع 9 أخرى ليساهم بـ22 هدفاً لصالح الشياطين الحمر.

وعلى جانب آخر، نشر «صلاح» صورة أمس مع الممثلة «إيميليا كلارك» وكتب عليها: «أم التنانين بنفسها»، فى إشارة إلى دورها فى مسلسل «Game Of Thrones».