محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد هيدرسفيلد

يستضيف نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، مساء اليوم، نظيره هدرسفيلد تاون، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" لموسم 2018-2019.

وتنطلق مباراة ليفربول وهيدرسفيلد في تمام التاسعة مساء، على ملعب آنفيلد معقل الريدز، في مباراة يطمح من خلال أصحاب الأرض لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

ويقود المصري محمد صلاح تشكيل الريدز المتوقع في مواجهة هيدرسفيلد، ويعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على طريقة 4-3-3 ويتكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: ميلنر، فابينيو، جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 88 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، متصدر الترتيب، بينما هيدرسفيلد في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.