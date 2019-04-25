كلوب يكشف سر موافقته على سفر صلاح.. وحقيقة خروجه من حساباته

أثار تواجد محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في الولايات المتحدة لحضور حفل مجلة «TIME»، لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، جدلاً واسعاً، لاسيما أنه سبق لقاء هيديرسفيلد بساعات قليلة.

وكشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الأسباب الحقيقية التي دفعته لمنح صلاح فرصة المشاركة في الحفل، مبررًا بأنه يواجه أزمة العنصرية في الفترة الأخيرة، وتواجده في حدث هام مثل ذلك سيكون جزء من مكافحة الظاهرة.

وأكد كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية، على أن صلاح شخص مؤثر سواء بالفريق أو خارجه، وأن كرة القدم ليست دائماً ستكون الأهم، رغم المباريات الهامة التي تنتظر الفريق في الفترة المقبلة.

وشدد المدرب الألماني، على أنه صلاح سيشارك في لقاء هيديرسفيلد بشكل أساسي منذ الدقيقة الأولى، باعتباره جاهزاً بشكل كبير رغم غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

وحسمت تصريحات كلوب في هذا الشأن الجدل حول خروج صلاح من حسابات كلوب، بعد غيابه عن تدريبات لقاء هيديرسفيلد.