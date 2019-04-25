أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الزمالك يفوز على الجزيرة 87-85 في أولى مباريات نهائي سوبر السلة

مصطفى إبراهيم يكتفي بالفضية في منافسات 73 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال

بالفيديو.. هدف كيتا يمنح محمد صلاح رقما مميزا في الدوري الإنجليزي

صلاح يصنع الهدف الأسرع في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي

بالفيديو... بعد 16 ثانية فقط.. صلاح يصنع الهدف الأول لليفربول أمام هيدرسفيلد

09:02 م | الجمعة 26 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو... بعد 16 ثانية فقط.. صلاح يصنع الهدف الأول لليفربول أمام هيدرسفيلد

ليفربول

أخبار متعلقة

تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول في شباك هيدرسفيلد مبكرا في الثانية السادسة عشر عن طريق نابي كيتا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

16 ثانية فقط كانت كافية للإعلان عن الهدف الأول لليفربول أحرزه الدولي الغيني نابي كيتا بعد تمريرة مميزة من النجم المصري محمد صلاح.

    

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يحتل هيدرسفيلد والذي هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى المركز 20 برصيد 14 نقطة.

أخبار قد تعجبك

رئيس الزمالك يبحث عن متبرع براتب جروس

استطلاع رأى

  • الهلال السعودي

    الهلال السعودي

  • 0

    :

    5

    06:00 PM

    كأس خادم الحرمين
  • التعاون

    التعاون

  • ليفربول

    ليفربول

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هادرزفيلد تاون

    هادرزفيلد تاون

  • الوداد

    الوداد

  • 1

    :

    1

    09:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • صن داونز

    صن داونز

الأكثر قراءة

أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك.. ورئيس النادي يبحث عن متبرع براتب المدرب

خاص.. شيكابالا يتدخل لإنقاذ ثنائى الزمالك من السجن

مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم 25-4-2019 في الدوري
توصية ألمانية تعيد وليد سليمان للمشاركة مع الأهلي.. وحمودي يستعد للرحيل