بالفيديو... بعد 16 ثانية فقط.. صلاح يصنع الهدف الأول لليفربول أمام هيدرسفيلد

تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول في شباك هيدرسفيلد مبكرا في الثانية السادسة عشر عن طريق نابي كيتا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

16 ثانية فقط كانت كافية للإعلان عن الهدف الأول لليفربول أحرزه الدولي الغيني نابي كيتا بعد تمريرة مميزة من النجم المصري محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يحتل هيدرسفيلد والذي هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى المركز 20 برصيد 14 نقطة.