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بالفيديو| صلاح يسجل ويصنع في تقدم ليفربول على هيدرسفيلد بثلاثية في الشوط الأول

09:51 م | الجمعة 26 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| صلاح يسجل ويصنع في تقدم ليفربول على هيدرسفيلد بثلاثية في الشوط الأول

ليفربول وهيدرسفيلد

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تقدم فريق ليفربول على هيدرسفيلد بثلاثية دون رد بالشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

15 ثانية فقط كانت كافية للإعلان عن الهدف الأول لليفربول أحرزه الدولي الغيني نابي كيتا بعد تمريرة مميزة من النجم المصري محمد صلاح.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 23 بعد عرضية من الجناح روبرتسون ليضعها السنغالي برأسه في شباك الضيوف.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في شباك هيدرسفيلد مع نهاية الشوط الأول بمهارة رائعة من فوق حارس هيدرسفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يحتل هيدرسفيلد والذي هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى المركز 20 برصيد 14 نقطة.

    

  

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