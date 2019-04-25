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بالفيديو| صلاح يساهم في هدف رابع لليفربول.. والحكم يلغيه بداعي التسلل

10:22 م | الجمعة 26 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| صلاح يساهم في هدف رابع لليفربول.. والحكم يلغيه بداعي التسلل

ليفربول

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سجل دانييل ستورديج الهدف الرابع لليفربول في شباك هيدرسفيلد في الدقيقة 54، إلا أن الحكم كيفين فريند ألغاه بداعي التسلل على المهاجم الإنجليزي.

وانطلق صلاح من عمق الملعب قبل أن يمرر الكرة لألكسندر أرنولد، والذي أرسل عرضية أرضية مميزة من الجانب ليضعها ستوريدج في الشباك، إلا أن حكم الراية توقف له بالمرصاد وألغى الهدف بداعي التسلل.

ويتقدم فريق ليفربول على هيدرسفيلد بثلاثية دون رد بالشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

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