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بالفيديو| لعبة القط والفأر تشتعل.. ماني يسجل الرابع ويعادل صلاح مجددا في صدارة الهدافين

10:25 م | الجمعة 26 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| لعبة القط والفأر تشتعل.. ماني يسجل الرابع ويعادل صلاح مجددا في صدارة الهدافين

ماني وصلاح

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سجل فريق ليفربول بالهدف الرابع في شباك هيدرسفيلد عن طريق ساديو ماني مع الدقيقة 66 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وعادل ساديو ماني أهداف محمد صلاح مجددا في صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 20 عقب هدفه الرابع في شباك هيدرسفيلد، ليشتعل صراع الهدافين قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يحتل هيدرسفيلد والذي هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى المركز 20 برصيد 14 نقطة.

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