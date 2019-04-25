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ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي.. صلاح يغرد في الصدارة

بالفيديو.. صلاح يضيف الخامس أمام هيدرسفيلد وينفرد بصدارة الهدافين

10:41 م | الجمعة 26 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو.. صلاح يضيف الخامس أمام هيدرسفيلد وينفرد بصدارة الهدافين

ليفربول وهيدرسفيلد

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سجل فريق ليفربول الهدف الخامس في شباك هيدرسفيلد عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 83 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

    

واستغل محمد صلاح عرضية مميزة من الجانب الأيسر ليضعها النجم المصري بقدمه في الشباك.

وصعد محمد صلاح لصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدف ليفض الشراكة مع زميله ساديو ماني صاحب الـ20 هدفا، والذي أحرز هدفين أيضا أمام هيدرسفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يحتل هيدرسفيلد والذي هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى المركز 20 برصيد 14 نقطة.

 

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