إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس مبكرًا بصاروخية ناينجولان

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ناينجولان
نجح فريق إنتر ميلان في التقدم على نظيره يوفنتوس بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، بالجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.
أحرز ناينجولان هدف إنتر ميلان الوحيد في الدقيقة السابعة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء السيدة العجوز.
الجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس قد حسم لقب النسخة الحالية من الدوري الإيطالي، من الجولة الـ 33 للدوري بفوز صعب على فيورنتينا بنتيجة 2-1.
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