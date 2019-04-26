أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رونالدو يتعادل ليوفنتوس أمام إنتر ميلان

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الجونة

بالفيديو.. إنتر ميلان ينهي الشوط الأول متقدمًا على يوفنتوس بهدف نظيف

بالصور.. فوز الشامي وعز الدين ببطولة مراسي المفتوحة للجولف

إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس مبكرًا بصاروخية ناينجولان

08:43 م | السبت 27 أبريل 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس مبكرًا بصاروخية ناينجولان

ناينجولان

أخبار متعلقة

نجح فريق إنتر ميلان في التقدم على نظيره يوفنتوس بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، بالجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

أحرز ناينجولان هدف إنتر ميلان الوحيد في الدقيقة السابعة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء السيدة العجوز.

الجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس قد حسم لقب النسخة الحالية من الدوري الإيطالي، من الجولة الـ 33 للدوري بفوز صعب على فيورنتينا بنتيجة 2-1.

 

أخبار قد تعجبك

الزمالك يعاقب «جنش» بخصم 150 ألف جنيه.. و«النقاز» يبحث الرحيل

استطلاع رأى

  • توتنهام

    توتنهام

  • 0

    :

    1

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • الترجي

    الترجي

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • مازيمبي

    مازيمبي

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 1

    :

    1

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • برشلونة

    برشلونة

  • 1

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

الأكثر قراءة

أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك.. ورئيس النادي يبحث عن متبرع براتب المدرب

الزمالك يعاقب «جنش» بخصم 150 ألف جنيه.. و«النقاز» يبحث الرحيل

بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة ليفربول وهيدرسفيلد اليوم 26-4-2019
الأهلى يحمّس لاعبيه نحو الدورى بالمكافآت.. و«الدكة» سبب غضب «الشحات»