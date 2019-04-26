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الليجا تقترب من الفريق الكتالوني.. ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة في شباك ليفانتي

10:10 م | السبت 27 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
الليجا تقترب من الفريق الكتالوني.. ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة في شباك ليفانتي

ميسي

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تقدم ليونيل ميسي بالهدف الأول لبرشلونة في شباك ليفانتي مع الدقيقة 62 ليقرب الفريق الكتالوني من التتويج يلقب الدوةري الإسباني.

ودخل ليونيل ميسي بديلا مع بداية الشوط الثاني بدلا من فيليب كوتينيو، قبل أن يتمكن من إحراز هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز على ليفانتى من أجل حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، لاسيما أنه يتفوق على أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط بجانب المواجهات المباشرة مع تبقى 4 مراحل على نهاية المسابقة.

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