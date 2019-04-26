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بالفيديو| برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه

10:38 م | السبت 27 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه

برشلونة

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توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والعشرون في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على ليفانتي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الـ35 من منافسات الليجا وقبل جولتين من النهاية.

وفضل أرنيستو فالفيردي إراحة ليونيل ميسي مع بداية اللقاء مكتفيا بجلوسه على دكة البدلاء في ظل استعدادات برشلونة للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع بداية الشوط الثاني دفع فالفيردي بالبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بدلا من كوتينيو في ظل استمرار النتيجة بالتعادل السلبي، ليفض ليو الاشتباك وينجح في إحراز هدف البطولة للفريق الكتالوني مع الدقيقة 62 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشهد اللقاء أجواء احتفالية كبيرى من الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب الكامب نو عن أخره للاحتفال مع اللاعبين باللقب السادس والعشرون في تاريخ برشلونة.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد أن ارتقى رصيده للنقطة 83 ليبتعد بفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل 3 جولات من النهاية،  ولكن المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب في مصلحة برشلونة الذي فاز بمجموع مباراتي الدور الأول والثاني 3 / 1.

 

 

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