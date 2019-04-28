محمد صلاح يعلن تتويج فان دايك بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

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صلاح وفان دايك
أعلن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول تتويج المدافع الدولي الهولندي وزميله بالفريق فان دايك، بجائزة لاعب العام في إنجلترا.
ونشر الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا تغريدة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، هنأ من خلالها فان دايك بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام.
Congrats big man.— Mohamed Salah (@MoSalah) April 28, 2019
Well deserved!
PFA player of the year pic.twitter.com/qdCzpXuSRz
الجدير بالذكر أن فان دايك قاد ليفربول لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 91 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.
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