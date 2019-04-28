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محمد صلاح يعلن تتويج فان دايك بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

10:23 م | الأحد 28 أبريل 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
محمد صلاح يعلن تتويج فان دايك بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

صلاح وفان دايك

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أعلن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول تتويج المدافع الدولي الهولندي وزميله بالفريق فان دايك، بجائزة لاعب العام في إنجلترا.

ونشر الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا تغريدة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، هنأ من خلالها فان دايك بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام.

الجدير بالذكر أن فان دايك قاد ليفربول لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 91 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

  

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