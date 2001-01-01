رسميًا.. فان دايك لاعب العام في إنجلترا

توج المدافع الدولي الهولندي، فان دايك، لاعب ليفربول بجائزة لاعب العام وأفضل لاعب بالنسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك خلال حفل رابطة المحترفين الإنجليزية للإعلان عن جوائز الأفضل خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فان دايك قاد ليفربول لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 91 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

الجدير بالذكر أن فان دايك شارك مع الريدز هذا الموسم بالدوري الإنجليزي في 36 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.