كلوب: كامب نو ليس معبدًا.. ولا نخشى برشلونة

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على أنه لا يشعر بأي قلق على الإطلاق أو رهبة قبل مواجهة برشلونة، الأربعاء المقبل على ملعب «كامب نو» في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات له نقلتها عنه صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: لا نخشى مواجهة برشلونة أبدًا على ملعب كامب نو فهو مجرد ملعب ضخم، وليس معبدًا لكرة القدم.

وتابع: جميع الفرق دائمًا ما تعاني أمام برشلونة على ملعب كامب نو، كما أننا سنختبر هذا الأمر يوم الأربعاء، لكننا واثق تمامًا في أننا لن نتعثر أو نعاني أمامهم يوم الأربعاء، ولا نخشى أبدًا مواجهتهم.

وواصل: بالتأكيد إذا واجهت برشلونة فإنك لن تكون الطرف الأفضل على الإطلاق، وهدفنا في النهاية تقديم مستوى مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية جيدة.