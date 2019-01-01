ليفربول يستقر على قائمة الراحلين نهاية الموسم.. وكلوب يحسم مصير صلاح وماني

وضع نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة بأسماء اللاعبين المقرر مغادرتهم ملعب «أنفيلد»، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الفريق في إجراء بعض التعديلات سواء بالبيع أو الشراء استعداداً للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة «إيكو» البريطانية، أن ليفربول لم ينوي إجراء تعديلات كثيرة في الفريق، بموسم الانتقالات الصيفية القادم، وسيكتفي بالاستغناء عن دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو، بعد تراجع مستوياتهما بشكل لافت هذا الموسم.

وفي السياق ذاته، أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على تمسكه بخدمات الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، باعتبارها باتا ركيزة أساسية للفريق، وبشكل خاص أرجع الفضل لوجود الريدز على قمة الدوري الإنجليزي، إلى الفرعون المصري الذي ساهم كثيراً في رفع نقاط الفريق.

وأشار المدرب الألماني إلى أن صلاح استطاع الحفاظ على مستواه اللافت لموسمين متتاليين، مؤكداً على أنه إنجاز كبير، وأكثر أهمية من أن يسجل عدداً كبيراً من الأهداف.