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موعد مباراة برشلونة وليفربول محمد صلاح والمعلق والقنوات الناقلة

08:38 ص | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
موعد مباراة برشلونة وليفربول محمد صلاح والمعلق والقنوات الناقلة

صلاح وميسي

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يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، فى مواجهة يديرها تحكيمياً الحكم الهولندى بيورن كويبرس ويعاونه ماريو ديكس، أروين زينستارا، واليونانى تاسوس سيدريلوبوس، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبوروت 1 بتعليق المصري علي محمد علي والقطري يوسف سيف.

ويتطلع الفرعون المصري لتسجيل ثاني أهدافه في مرمى الفرق الإسبانية، خاصة أنه خاض عدة مواجهات أمام أندية إسبانيا، ولم ينجح في الوصول للمرمى إلا مرة واحدة، ومنها مباراة أمام الفريق الكتالوني منافس الغد.

ويأمل «ميسى» فى مواصلة تسجيله للأهداف وقيادة فريقه نحو التتويج باللقب الخامس فى وجوده والسادس تاريخياً، ويعد «البرغوث» هداف الدوريات الخمسة الكبرى فى الوقت الحالى برصيد 34 هدفاً، وسبق لـ«ميسى» مواجهة ليفربول من قبل فى دور الـ16 لهذه البطولة فى نسخة 2006-2007، ولم ينجح فى الوصول لمرمى الريدز، كما فشل فى قيادة فريقه للتأهل لدور الثمانية فى ذلك الوقت.

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