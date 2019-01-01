في بيان رسمي.. ليفربول يدين شغب جماهيره في برشلونة ويتوعد المتورطين في الحادث

اصدرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بياناً رسميا، قبل قليل، بعد أعمال الشغب من قبل جماهير الريدز، في مدينة برشلونة الإسباني قبل لقاء اليوم.

وطالبت الإدارة في البيان الجماهير بإلتزام الهدوء في مدينة برشلونة وعدم احداث أي شغب سواء قبل أو بعد المباراة المنتظرة.

واستكمل النادي: "يعمل نادي ليفربول مع شرطة ميرسيسايد والسلطات في إسبانيا، الذين يسعون للتعرف على المتورطين في الحادث، من الواضح أن هذا السلوك غير مقبول تمامًا ولن يتم التسامح معه".

وتابع البيان: "النادي سوف يتبع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الحالات من هذا النوع".

وكانت جماهير ليفربول اشعلت ضجة كبيرة في مدينة برشلونة وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص منهم بواسطة الشرطة بعد أعمال الشغب.