محمد صلاح عن مواجهة برشلونة: المباراة صعبة واللعب أمامهم أمر كبير

أشاد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، بفريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهة الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وقال صلاح في تصريحاته خلال حواره مع موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي عن مواجهة الفريق الكتالوني في الدور نصف النهائي: "اللعب أمام برشلونة أمر كبير للغاية، ليفربول هو الفريق الوحيد الموجود في نصف النهائي وكان موجودا في الدور ذاته الموسم الماضي، المواجهة تبدو صعبة مع البلاوجرانا فهو فريق كبير".

وأضاف عن الفوز بالدوري الإنجليزي أم دوري الأبطال: "حصد الدوري الإنجليزي مهم بالنسبة للمدينة والريدز، الدوري أهم من دوري الأبطال لديهم، إنهم يفضلون الدوري كثيرا، لكنني أفضل الفوز بالاثنين".

وتابع: "إن كان علي الاختيار بين هذا وذاك فسأضطر للتضحية بدوري الأبطال من أجل الدوري، أحب البريميرليج كثيرا لكنني أحب دوري الأبطال كذلك، يمكنني أن أضحي من أجل المدينة".

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "كامب نو"، معقل البلاوجرانا.