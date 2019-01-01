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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برشلونة

07:46 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برشلونة

محمد صلاح

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة اليوم أمام برشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول أمام البارسا اليوم.

وفيما يلي تشكيلة الريدز:

وتُقام مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، يوم الثلاثاء، في السابع من شهر مايو.

 

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