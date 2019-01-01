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نصف نهائي أبطال أوروبا.. ميسي يقود برشلونة أمام ليفربول

08:07 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: أحمد موسى
نصف نهائي أبطال أوروبا.. ميسي يقود برشلونة أمام ليفربول

ميسي

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أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه، الذي سيواجه ليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول أمام البارسا في اللقاء، الذي يقام على ملعب الكامب نو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

وتُقام مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، يوم الثلاثاء، في السابع من شهر مايو.

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