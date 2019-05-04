فان دايك يُحرز أول أهداف ليفربول في شباك نيوكاسل

نجح فريق ليفربول في إحراز أول أهدافه في شباك نيوكاسل، في المباراة، التي تجمع الفريقين، في إطار منافسات الجولة الـ37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف الريدز الأول فان دايك، في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل الريدز لتلك المواجهة على النحو التالي: أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، فابينيو، فاينالدوم، هيندرسون، ماني، صلاح، ستوريدج.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني.