بالفيديو| سواريز يُحرز أول أهداف برشلونة في مرمى ليفربول.. ويحتفل على طريقته الخاصة

أحرز برشلونة، أول أهدافه في مرمى ليفربول، في المباراة، التي تجمع الفريقين، حاليًا على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الفريق الكتالوني لويس سواريز، في الدقيقة 25، ليقوم بعد ذلك بالاحتفال بهدفه في مرمى ناديه السابق على طريقته الخاصة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.